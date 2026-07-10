Тренер сборной Бельгии Гарсия: «Многие считают нас уже вылетевшими, но я верю, что мы будем в полуфинале ЧМ-2026»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия оценил шансы команды на выход в полуфинал чемпионата мира-2026.

В четвертьфинале турнира Бельгия сыграет против Испании. Матч пройдет 10 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Это четвертьфинал, и Испания — один из фаворитов турнира. Мы знаем, какими индивидуальными качествами они обладают и насколько сильны как команда. Но мы не собираемся только обороняться — если будем просто защищаться, нас выбьют. Мы умеем забивать и доказывали это. У нас есть свой талант. Многие считают нас уже вылетевшими, но я очень верю в нас — верю, что мы будем в полуфинале. Мы встречаемся с командой, которая превосходит нас, но будем защищаться с душой, жизнью и сердцем, чтобы пройти дальше», — приводит Mundo Deportivo слова Гарсии.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.