Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 11:24

Де ла Фуэнте — о Месси: «Он выглядит на 19 или 23 года, выступает на исключительном уровне»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте восхитился игрой аргентинского нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира.

39-летний форвард забил 8 голов в 5 матчах ЧМ-2026 и делит первую строчку в списке лучших бомбардиров турнира с французом Килианом Мбаппе, однако аргентинцы еще не играли в четвертьфинале.

«Он выглядит на 19 или 23 года. Выступает на исключительном уровне. Дело уже не только в его зрелости, но прежде всего в самоотдаче. Он неутомим, никогда не бывает удовлетворен. Ему всегда нужно больше — каждый день. Он пример для всех своих партнеров», — приводит журналист Фабрицио Романо слова де ла Фуэнте.

В 1/4 финала чемпионата мира-2026 Аргентина сыграет против Швейцарии 12 июля, а Испания в пятницу встретится с Бельгией.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Le Parisien: сенат Парагвая принял резолюцию после расистских высказываний в адрес Мбаппе
В полицейских бросали яйца и бутылки. Марокканские фанаты устроили беспорядки после вылета сборной с ЧМ-2026
Дешам не согласен с мнением, что Мбаппе является диктатором в сборной Франции
Франция с Испанией почти равны. Но Мбаппе рвет и мечет, а у Ямаля пока не идет
Выведший сборную ЮАР в плей-офф ЧМ-2026 Брос объявил о завершении тренерской карьеры
Маркиньос — о Неймаре: «Моя главная икона, лучший игрок, которого я видел»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Болельщица погибла, упав с грузовика во время празднования победы Франции в четвертьфинале ЧМ-2026

Маркиньос — о Неймаре: «Моя главная икона, лучший игрок, которого я видел»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости