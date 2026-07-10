Де ла Фуэнте — о Месси: «Он выглядит на 19 или 23 года, выступает на исключительном уровне»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте восхитился игрой аргентинского нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира.

39-летний форвард забил 8 голов в 5 матчах ЧМ-2026 и делит первую строчку в списке лучших бомбардиров турнира с французом Килианом Мбаппе, однако аргентинцы еще не играли в четвертьфинале.

«Он выглядит на 19 или 23 года. Выступает на исключительном уровне. Дело уже не только в его зрелости, но прежде всего в самоотдаче. Он неутомим, никогда не бывает удовлетворен. Ему всегда нужно больше — каждый день. Он пример для всех своих партнеров», — приводит журналист Фабрицио Романо слова де ла Фуэнте.

В 1/4 финала чемпионата мира-2026 Аргентина сыграет против Швейцарии 12 июля, а Испания в пятницу встретится с Бельгией.