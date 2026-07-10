Испания и Бельгия сыграют в 1/4 финала ЧМ по футболу 10 июля

Сборные Испании и Бельгии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в пятницу, 10 июля. Матч пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе (США). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Команды провели друг с другом 22 матча в статистике очных встреч. Испания одержала 12 побед, Бельгия выиграла 5 раз, еще 5 игр завершились вничью.

На чемпионатах мира соперники встречались дважды. В четвертьфинале ЧМ-1986 основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти Бельгия победила — 5:4. На ЧМ-1990 Испания обыграла Бельгию в групповом этапе — 2:1.

Предыдущая встреча команд состоялась 1 сентября 2016 года в товарищеском матче. Испания победила Бельгию со счетом 2:0, дубль оформил Давид Сильва.

Победитель этого противостояния выйдет в полуфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Франции.

Также в истории чемпионатов мира Испания добивалась более серьезного результата. Испанцы становились чемпионами мира в 2010 году. Лучший результат сборной Бельгии на ЧМ — третье место на турнире 2018 года.

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