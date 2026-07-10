Лукаку — о четвертьфинале ЧМ-2026: «У Бельгии есть козыри, чтобы противостоять Испании»

Нападающий Ромелу Лукаку заявил, что сборная Бельгии отлично подготовлена к четвертьфиналу чемпионата мира-2026 против сборной Испании.

«Испания — очень крепкая команда, играющая по одной и той же формуле с 2018 года. Они очень сбалансированы: сильны физически и имеют очень умных игроков. Поэтому мы должны провести идеальный матч. Мы отлично подготовлены, и у нас есть козыри, чтобы им противостоять. Мы в хорошей физической и ментальной форме, чтобы принять этот вызов», — приводит Mundo Deportivo слова Лукаку.

Также он рассказал о своем положении в команде на, возможно, последнем для себя чемпионате мира.

«Было непросто, но я хотел понять, что могу дать сборной. Хочу приносить максимум пользы на поле и за его пределами. Могу влиять на игру, снимать напряжение... Все ради команды. Дело не в том, чего хочу я, а в том, что нужно сборной. Это было моим источником мотивации последние годы. Сначала — команда, потом — я», — добавил он.

Матч между Испанией и Бельгией пройдет в пятницу, 10 июля, на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.