Болельщица погибла, упав с грузовика во время празднования победы Франции в четвертьфинале ЧМ-2026

Во Франции 17-летняя девушка погибла во время празднования выхода национальной команды в полуфинал чемпионата мира-2026, сообщает Mundo Deportivo.

В ночь с 9 на 10 июля Франция обыграла Марокко (2:0) в четвертьфинале турнира. Матч прошел на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо (США).

В коммуне Ольнуа-Эмери проходили празднования в честь победы французской сборной. Как отмечает источник, молодая девушка забралась на грузовик и упала с него, попав под колеса. От полученных травм она скончалась на месте.

Рядом с местом происшествия находились еще шестеро несовершеннолетних. Один из них в состоянии шока был доставлен в больницу Мобежа. Водитель грузовика задержан полицией.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.