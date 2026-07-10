Макрон — о выходе Франции в полуфинал чемпионата мира: «Горжусь нашей сборной»

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил национальную команду с выходом в полуфинал чемпионата мира по футболу 2026 года.

В четвертьфинальном матче Франция обыграла Марокко со счетом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле с передачи Мбаппе.

«Горжусь нашей сборной. Браво Марокко, невероятному сопернику, как и четыре года назад. Франция в полуфинале с шиком и братством!» — написал Макрон в соцсетях.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля.