Испания и Бельгия сыграют в 1/4 финала ЧМ по футболу 10 июля

Сборные Испании и Бельгии проведут матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в пятницу, 10 июля. Игра состоится на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Видео онлайн матча Испания — Бельгия будет доступно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 21.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи Испания — Бельгия, статистику и результат игры можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания в 1/16 финала обыграла Австрию — 3:0, а в 1/8 финала прошла Португалию — 1:0. Бельгия на стадии 1/16 финала победила Сенегал — 3:2, а затем разгромила США — 4:1.

Победитель этого противостояния выйдет в полуфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Франции.

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