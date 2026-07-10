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Сегодня, 09:22

Буадди — о выборе сборной Марокко вместо Франции: «Я ни о чем не жалею»

Алина Савинова

Полузащитник Айюб Буадди не жалеет, что принял решение выступать за сборную Марокко, а не Франции.

18-летний футболист сделал выбор в пользу Марокко за несколько недель до чемпионата мира-2026, до этого он играл в юношеских сборных Франции.

«Я ни о чем не жалею. Я очень горжусь тем, что выбрал Марокко. Это был выбор сердцем, и я невероятно горд представлять свою страну», — приводит Mundo Deportivo слова Буадди.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Марокко уступило Франции со счетом 0:2.

«Мы знали, что будет тяжело, что нужно будет много работать и выложиться до конца. Думаю, мы это сделали. Все игроки отдали себя без остатка. Это футбол, побеждать получается не всегда. Думаю, этот матч позволит нам расти. Мы знаем, что нужно улучшить к следующим турнирам, какие детали исправить, чтобы пройти еще дальше», — добавил футболист.

Буадди стал первым игроком в возрасте до 20 лет, который отыграл пять матчей на чемпионатах мира за африканскую команду.

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