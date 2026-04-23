В Иране заявили о готовности сыграть на ЧМ-2026

Представитель правительства Ирана Фатиме Мохеджерани заявила, что сборная страны готова к финальному турниру чемпионата мира-2026.

«Министерство спорта и молодежи сделало заявление о полной готовности нашей национальной футбольной команды к участию в чемпионате мира 2026 года в США по поручению министра», — цитирует The Independent интервью Мохеджерани государственному телевидению Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран изучает возможность отказа от участия в ЧМ-2026 из-за конфликта с США и Израилем. Национальной команде на групповой стадии турнира предстоит сыграть с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все игры запланированы на территории США.

21 апреля министр спорта Ирана Ахмад Доньямали отметил, что решение по поводу участия национальной команды в турнире пока не принято.

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