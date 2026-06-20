Игрок сборной Бельгии Доку покинул расположение команды на ЧМ-2026

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Джереми Доку временно покинул расположение национальной команды.

24-летний игрок отправился домой к супруге Ширин, чтобы присутствовать на рождении первого ребенка. Затем он вернется в тренировочный лагерь сборной Бельгии.

«Это мой первый ребенок, и я абсолютно точно хочу быть там. Если вы спросите, чего хочу именно я, мой ответ прост: никто не хочет пропускать рождение первенца. При этом я прекрасно понимаю, что в футболе приходится учитывать множество других факторов, но федерация поддерживает игроков в таких ситуациях», — цитирует Доку The Athletic.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля. В первом туре группового этапа Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1), а Доку провел на поле 86 минут. С большой долей вероятности вингер пропустит следующий матч сборной. 21 июня Бельгия сыграет с Ираном во втором туре группового этапа.