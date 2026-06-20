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Эквадор — Кюрасао: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Эквадор и Кюрасао сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 20 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Кюрасао.
Фото Getty Images

Сборные Эквадора и Кюрасао сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 21 июня. Игра состоится на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени. Матч Эквадор — Кюрасао можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа E.
21 июня, 03:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Эквадор
Кюрасао

Эквадор стартовал на чемпионате мира с поражения от Кот-д'Ивуара со счетом 0:1. Кюрасао в первом туре уступил Германии — 1:7. Команды выступают в группе E, где также играют сборные Германии и Кот-д'Ивуара.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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