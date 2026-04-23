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23 апреля, 10:26

Адамс: «Прошло уже некоторое время с тех пор, как США обыгрывали большую шишку»

Павел Лопатко

Полузащитник сборной США и «Борнмута» Тайлер Адамс заявил, что американской команде нужна значимая победа на чемпионате мира-2026, добавив, что прошло уже некоторое время с тех пор, как американцы «обыгрывали большую шишку».

«Мне кажется, прошло уже некоторое время с тех пор, как мы обыгрывали большую шишку. Думаю, нам нужно попытаться найти это в нашем характере, и я думаю, что мы это сделаем. Сборная доходила до четвертьфинала ЧМ-2002. Это тот результат, который, очевидно, все помнят. Если мы сможем повторить его и продолжать улучшаться... Но нам, очевидно, нужно продолжать пытаться найти способ обыгрывать большие команды», — цитирует 27-летнего футболиста ESPN.

Сборная США проиграла восемь матчей подряд против европейских соперников, включая поражения от Бельгии и Португалии в товарищеских матчах в марте, которые Адамс пропустил. На финальном турнире чемпионата мира-2026 в группе D у команды Маурисио Почеттино будут соперники из Парагвая, Австралии и Турции.

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