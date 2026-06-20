Нидерланды и Швеция сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 20 июня

Сборные Нидерландов и Швеции сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в субботу, 20 июня. Встреча группы F пройдет на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа F.

20 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

Видеотрансляцию матча Нидерланды — Швеция можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайте matchtv.ru и в сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 19.40 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Нидерланды — Швеция можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Нидерланды стартовали на чемпионате мира с ничьей против Японии со счетом 2:2. Швеция в первом туре победила Тунис — 5:1. Команды выступают в группе F, где также играют сборные Японии и Туниса.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

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