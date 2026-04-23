В Италии назвали дипломатическим ходом слова спецпосланника Трампа

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможной замене Ирана на Италию на чемпионате мира-2026.

Ранее с таким предложением выступил специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Замполли.

«Красота в футболе часто заключается в его меритократии, какой бы жестокой она ни была (как, например, три пропущенных Италией чемпионата мира подряд). Считать, что Италия не заслуживает поехать на чемпионат, — это не злоба, а констатация спортивного факта: результаты на поле были отрицательными.

Предложение Замполли выглядит скорее как дипломатический ход, направленный на сближение отношений между Трампом и итальянским правительством (после недавних трений), чем как реальная техническая возможность», — сказал Камоцци «СЭ».

Сборная Ирана на групповом этапе чемпионата мира должна сыграть с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Все матчи запланированы на территории США. 21 апреля министр спорта Ирана Ахмад Доньямали отметил, что решение по поводу участия национальной команды в турнире пока не принято.

Сборная Италии не смогла отобраться на чемпионат мира. Команда уступила Боснии и Герцеговине (1:1, пенальти — 1:4) в финале стыкового турнира.

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