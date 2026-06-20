Ибрагимович — о сборной США на ЧМ-2026: «Начинайте верить. За ней стоит целая страна»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поддержал сборную США и призвал болельщиков верить в нее на чемпионате мира.

В ночь с 19 на 20 июня американцы обыграли Австралию со счетом 2:0 и досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2026.

«Если вы не верили раньше, я повторю: начинайте верить. За ними стоит целая страна, а когда у тебя такая поддержка, тебя трудно обыграть. Тот импульс, который у них есть, — это именно то, что им нужно. Им просто необходимо переносить уверенность из матча в матч. Третья игра — посмотрим, что будет. Теперь, когда они уже вышли в плей-офф, можно дать отдохнуть некоторым игрокам. Все выглядит хорошо», — приводит Goal слова Ибрагимовича.

На вопрос, способны ли США выиграть трофей, Ибрагимович ответил одним словом: «Да».

В 3-м туре группового турнира чемпионата мира-2026 США 26 июня сыграют с Турцией. США являются одной из стран-хозяек турнира наряду с Канадой и Мексикой.