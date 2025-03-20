Голы Азмуна и Мохеби принесли Ирану победу над ОАЭ в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Ирана дома обыграла ОАЭ в матче 7-го тура третьего этапа азиатского отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:0.

У хозяев забили бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун и форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби. Игру прерывали в первом тайме из-за отключения электричества на стадионе «Азади».

Сборная Ирана занимает первое место в таблице группы A с 19 очками. ОАЭ идет на третьей строчке с 10 очками.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.

В параллельной встрече Узбекистан на своем поле победил Киргизию — 1:0.

Единственный гол с паса полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева забил защитник Хозиакбар Алижонов.

Узбекистан занимает второе место в группе A с 16 очками. Киргизия идет на последней, шестой строчке с 3 очками.