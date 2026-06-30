Тренера сборной Южной Кореи Хон Мен Бо встретили свистом на родине после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо по возвращении на родину с чемпионата мира-2026 был встречен гневными выкриками и свистом болельщиков, сообщает телеканал KBS.

Корейские футболисты не смогли выйти в плей-офф турнира, набрав 3 очка в группе A. После неудачного выступления сборной на ЧМ-2026 57-летний Хон Мен Бо подал в отставку со своего поста и принес извинения перед корейским народом. На фоне угроз в адрес тренера в международном аэропорту Инчхон были размещены сотрудники полиции.

Как отмечает источник, сборная прибыла в Корею около трех-четырех часов утра по местному времени. В аэропорту ее ждали более 200 болельщиков и блогеров. После сообщения о прибытии самолета в зоне прилета начали раздаваться громкие выкрики. В частности болельщики скандировали: «Хон Мен Бо, убирайся!». Когда тренер и футболисты вошли в зал, крики и освистывание стали еще громче.

Хон Мен Бо возглавлял сборную Южной Кореи по футболу с 2024 года.