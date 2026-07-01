Англия с 1966 года не выигрывала матч ЧМ, в котором пропускала первой

Сборная Англии ни разу с 1966 года не побеждала в матчах чемпионатов мира, если пропускала первой, сообщает Opta Sports.

В последний раз это произошло в финале ЧМ-1966, когда англичане первыми пропустили от немцев, но в итоге одержали победу (4:2).

Англия по ходу первого тайма уступает в счете в матче против ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026. На 7-й минуте счет открыл Брайан Сипенга.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.