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Сегодня, 19:32

Англия с 1966 года не выигрывала матч ЧМ, в котором пропускала первой

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Англии ни разу с 1966 года не побеждала в матчах чемпионатов мира, если пропускала первой, сообщает Opta Sports.

В последний раз это произошло в финале ЧМ-1966, когда англичане первыми пропустили от немцев, но в итоге одержали победу (4:2).

Англия по ходу первого тайма уступает в счете в матче против ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026. На 7-й минуте счет открыл Брайан Сипенга.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Англия&nbsp;&mdash; ДР&nbsp;Конго: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026.Англия — ДР Конго: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира
Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
ДР Конго

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