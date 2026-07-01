Два человека погибли на праздновании победы Мексики в 1/16 финала ЧМ-2026

Два человека погибли от удушья во время празднований победы Мексики над Эквадором в 1/16 финала чемпионата мира-2026, сообщает газета Jornada.

Игра прошла 1 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика) и завершилась со счетом 2:0 в пользу мексиканцев.

Как отмечает источник со ссылкой на секретариат здравоохранения Мехико, погибшими от удушья оказались 44-летний мужчина и 19-летняя девушка. Прибывшим на место медикам не удалось их спасти.

Сборная Мексики впервые с 1986 года прошла первый раунд плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала мексиканцы сыграют с победителем матча Англия — ДР Конго.