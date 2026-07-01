Орлов: «Месси — лучший игрок современности. Но Марадону и Пеле я поставлю выше»

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с его соотечественником Диего Марадоной.

«Современный футбол — это скорость. Далеко не все ей обладают. Мы признаем заслуги Криштиану Роналду, у него очень много поклонников. Но сейчас он приехал на чемпионат мира как на фотосессию... Как, кстати, и бразилец Неймар.

Они уже не соответствуют стандартам игры в центре нападения. Современный центрфорвард — это Харри Кейн, который и забивает, и атаки разгоняет, и сзади отрабатывает.

Вот Месси сейчас обрел второе дыхание. Раскован, здорово готов физически. Играет без натуги, с улыбкой! Считаю его сильнейшим футболистом современности. Прямо сейчас.

Но вот выше Пеле и Марадоны я Лео не поставлю. Те засели у меня в голове — их уже не выбить (смеется). Пеле трижды выигрывал чемпионат мира. Это главный аргумент. Сборная Бразилии образца 1970 года — команда-мечта. Какой-то космос! Выиграли турнир в одну калитку.

Марадона в одиночку дважды дотащил свою сборную до финалов ЧМ. В первом случае аргентинцы выиграли у немцев, во втором — им же уступили. В 1986 и 1990 годы Диего был просто бесподобен, на голову выше остальных», — рассказал Орлов в интервью «СЭ».

39-летний Месси на чемпионате мира-2026 в трех матчах забил 6 мячей.