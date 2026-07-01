Орлов: «Думаю, Винисиус доволен своей связкой с Дугласом Сантосом»

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил игру защитника Дугласа Сантоса за сборную Бразилии на ЧМ-2026.

«Бразилия одержала волевую победу над Японией. Каземиро — противоречивая фигура в этой команде. Я в целом не являюсь фанатом его игры. В прошедшем матче он допустил три грубые ошибки, зато исправился, сравняв счет. В концовке встречи получил травму. Не факт, что сыграет в 1/8 финала. Мне кажется, без него бразильцы будут смотреться даже лучше. Он уже довольно медленный.

Дуглас Сантос точно пришелся ко двору. Хорош в отборе, мобилен. Подключается в атаку. Представляете, как ему повезло? Он играет за спиной Винисиуса и отдает передачи звезде «Реала»! Думаю, Винисиус доволен взаимодействием с защитником «Зенита». Хорошая связка! То есть футбольный интеллект Сантоса позволяет ему играть рядом с одним из самых ярких исполнителей мира. Я его с этим поздравляю.

Дугласу 32, но вполне допускаю, что после ЧМ он получит достойное предложение от серьезного клуба. Его игра говорит сама за себя.

Бразильцы, нужно признать, прибавляют от матча к матчу. Сказывается квалификация Анчелотти. Эта команда способна добраться и до финала», рассказал Орлов в интервью «СЭ».

32-летний Сантос провел на текущем чемпионате мира 4 игры. В 1/8 финала ЧМ Бразилия сыграет с Норвегией. Матч состоится 5 июня и начнется в 23.00 московскому времени.