Рюдигер — о вылете сборной Германии с ЧМ-2026: «Это причиняет сильную боль»

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира 2026 года после поражения от Паргвая в 1/16 финала (1:1, 3-4 — пенальти).

«Это причиняет сильную боль. Все мы сыграли просто недостаточно хорошо. Это горькая реальность, которую нам приходится принять. Мы глубоко разочарованы — и за себя как команду, но больше всего за всех вас, болельщиков», — написал спортсмен в соцсети.