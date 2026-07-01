Бельгия и Сенегал встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в среду, 1 июля.

Комментатор Констанин Генич ожидает, что обе команды забьют.

«Это матч, который пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. И, конечно, свой потенциал сборная Бельгии полностью еще не раскрыла, а может быть, уже и не раскроет. Понятно, что есть яркие, хорошие, интересные отрезки, но в целом не такой машиноподобный футбол показывает сборная Бельгии, как раньше. И учитывая мускулы этого Сенегала, бельгийцам будет очень-очень непросто.

Оборону Бельгии тоже непроходимой не назовешь. Где надо — Куртуа выручает, но порой и он не в состоянии этого сделать. Мощь сборной Сенегала вполне может помочь этой команде продавить бельгийцев, но у Бельгии хорошая группа атаки. Здесь тоже на гол вполне можно закладываться. Для Сенегала выйти в 1/8 финала будет круто, для Бельгии — это как будто то, что доктор прописал. Жду футбол обоюдоострый, с забитыми мячами, поэтому прогноз: обе команды забьют», — сказал Генич «РБ Спорт».

Букмекеры считают бельгийцев фаворитами: коэффициент на их выход в 1/8 финала составляет 1.60, на выход сенегальцев — 2.35.