Семин не считает вылет сборной Нидерландов с ЧМ неожиданным

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» поражение сборной Нидерландов от Марокко (1:1, 2:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Предполагал, что для голландцев это будет сложнейший матч. У Марокко есть много игроков высокого уровня. Здесь нет никаких неожиданностей. С точки зрения мотивации Марокко — сильнейшая сборная на данный момент», — сказал Семин «СЭ».

В 1/8 финала ЧМ-2026 маррокканцы сыграют с Канадой.

Давид Петросян