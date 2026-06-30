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Сегодня, 12:55

Семин не считает вылет сборной Нидерландов с ЧМ неожиданным

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» поражение сборной Нидерландов от Марокко (1:1, 2:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Предполагал, что для голландцев это будет сложнейший матч. У Марокко есть много игроков высокого уровня. Здесь нет никаких неожиданностей. С точки зрения мотивации Марокко — сильнейшая сборная на данный момент», — сказал Семин «СЭ».

Яссин Буну и&nbsp;Барт Вербрюгген.Магия Буну и невезение Вербрюггена. Разбор драматичной серии пенальти, после которой Нидерланды покинули ЧМ

В 1/8 финала ЧМ-2026 маррокканцы сыграют с Канадой.

Давид Петросян

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