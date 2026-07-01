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Сегодня, 18:45

Фигурист Галлямов считает, что сборная Португалии сливает Роналду

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российский фигурист, чемпион мира и призер Олимпийских игр Александр Галлямов в интервью «СЭ» высказался об игре сборной Португалии на футбольном ЧМ-2026.

— Такое ощущение, что команда просто сливает Роналду. В матче против ДР Конго стало заметно, как они с конца первого тайма начали «катать вату». Все пасы — назад и между защитниками. Кто-то говорит, что Криштиану старый, но даже по статистике он бегает не меньше молодых. Мяч просто не шел вперед, к нему. Понятно, в 41 он не так мобилен, как в 31. Может быть, ему стоит давать играть минут 70, а потом менять.

Да, после дубля с Узбекистаном Роналду кричал: «Я вернулся». Думаю, мы представляем характер Криштиану — мне будет глупо, как профессиональному спортсмену, комментировать такие слова. Ему было важно забить в ответ на хейт. У него есть этот спортивный характер и умение справляться со сложностями, это большая редкость среди современных спортсменов.

Португальцам надо было обыгрывать Колумбию, чтобы не попадать на Хорватию. У них тоже звездный состав, сколько в нем футболистов из «ПСЖ»? Двукратные победители Лиги чемпионов! Я их вообще не замечаю. Не видел бы их раньше в форме «ПСЖ» — никогда бы не подумал, что брали Лигу чемпионов. Играют, как обычные европейские середняки. Всегда есть подводные камни в команде, наверняка есть недопонимание в раздевалке. С мужской точки зрения они правильно делают, что не выносят эти вещи на публику. Вспомним наш Евро-2016, когда Мамаев с фингалом на матч выходил — и так никто и не узнал, что там случилось. Но португальцам бы внутри себя разобраться и договориться, — сказал Галлямов.

Криштиану Роналду, Александр Галлямов.«Ощущение, что Португалия сливает Роналду». Чемпион мира — о фаворитах ЧМ и шансах России против Кабо-Верде

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Сборная Португалии по футболу
Анастасия Мишина / Александр Галлямов

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