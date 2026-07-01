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Сегодня, 17:00

Англия — ДР Конго: смотреть прямую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ по футболу

Англия и ДР Конго сыграют в 1/16 финала чемпионата мира-2026 1 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Маркус Рашфорд, игрок сборная Англии.
Фото Getty Images

Сборные Англии и ДР Конго сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 в среду, 1 июля. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (штат Джорджия, США). Начало — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Англия — ДР Конго можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
ДР Конго

Сборная Англии набрала 7 очков и заняла первое место в группе L. Британцы победили Хорватию (4:2), Панаму (2:0) и сыграли вничью с Ганой (0:0).

ДР Конго набрал 4 очка и занял третье место в группе K. Африканские футболисты победили Узбекистан (3:1), проиграли Колумбии (0:1) и сыграли вничью с Португалией (1:1).

Англия&nbsp;&mdash; ДР&nbsp;Конго: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026.Англия — ДР Конго: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира
Чемпионат мира. 2026
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