Жоаозиньо назвал Дугласа Сантоса одним из лучших футболистов в составе Бразилии на ЧМ-2026

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре защитника «Зенита» и сборной Бразилии Дугласа Сантоса на чемпионате мира-2026.

«Дуглас Сантос очень хорошо играет на этом чемпионате мира. Я могу назвать его одним из лучших в команде, потому что он стабилен от матча к матчу. Что касается Луиса Энрике, то оценить его пока сложно», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

32-летний Сантос провел на ЧМ-2026 4 игры. Матч 1/8 финала Бразилия — Норвегия состоится 5 июля и начнется в 23.00 мск.