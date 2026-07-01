Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 18:07

Жоаозиньо назвал Дугласа Сантоса одним из лучших футболистов в составе Бразилии на ЧМ-2026

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре защитника «Зенита» и сборной Бразилии Дугласа Сантоса на чемпионате мира-2026.

«Дуглас Сантос очень хорошо играет на этом чемпионате мира. Я могу назвать его одним из лучших в команде, потому что он стабилен от матча к матчу. Что касается Луиса Энрике, то оценить его пока сложно», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

32-летний Сантос провел на ЧМ-2026 4 игры. Матч 1/8 финала Бразилия — Норвегия состоится 5 июля и начнется в 23.00 мск.

Дуглас Сантос.«Откуда взялся этот парень?» Дуглас Сантос сияет на ЧМ-2026 — у него уже больше 2 миллионов подписчиков

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дуглас Сантос
Жоаозиньо
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Пока путь США напоминает маршрут России на ЧМ-2018. Но у Боснии есть шансы уничтожить американскую мечту
Англия — ДР Конго: Кейн, Рэшфорд и Беллингем сыграют с первых минут
Рюдигер — о вылете сборной Германии с ЧМ-2026: «Это причиняет сильную боль»
Как на ЧМ выступают звездные ветераны. Кто незаменим в своих сборных, а кто скорее мешает
Прогноз на матч Бельгия — Сенегал 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу
Англия — ДР Конго: смотреть прямую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ по футболу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Англия — ДР Конго: Кейн, Рэшфорд и Беллингем сыграют с первых минут

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости