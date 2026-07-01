Познер: «Очевидно, что Месси превосходит Роналду. Криштиану никогда не был командным игроком»

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» сравнил игру португальского нападающего Криштиану Роналду и аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Я давно слежу за этими футболистами. Роналду никогда не был командным игроком. Он всегда хотел забить сам. Это было то, в чем Роналду всегда уступал Месси. Лионель — это командный футболист. Если Месси увидит, что кто-то из его партнеров расположен в лучшей позиции, он отдаст передачу. Криштиану этого не сделает никогда. Сегодня это уже совсем не тот Роналду. Возраст — есть возраст. С ним ничего не поделаешь. Для меня очевидно, что Месси превосходит Роналду. Возможно, Лионель — это лучший футболист за всю историю футбола. В нем сочетается индивидуальное мастерство и то самое командное чувство, которого нет у Роналду», — сказал Познер «СЭ».

39-летний Месси на чемпионате мира-2026 в трех матчах забил 6 мячей. У 41-летнего Роналду 2 гола в трех встречах.