Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 15:15

Познер: «Очевидно, что Месси превосходит Роналду. Криштиану никогда не был командным игроком»

Дарик Агаларов

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» сравнил игру португальского нападающего Криштиану Роналду и аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Я давно слежу за этими футболистами. Роналду никогда не был командным игроком. Он всегда хотел забить сам. Это было то, в чем Роналду всегда уступал Месси. Лионель — это командный футболист. Если Месси увидит, что кто-то из его партнеров расположен в лучшей позиции, он отдаст передачу. Криштиану этого не сделает никогда. Сегодня это уже совсем не тот Роналду. Возраст — есть возраст. С ним ничего не поделаешь. Для меня очевидно, что Месси превосходит Роналду. Возможно, Лионель — это лучший футболист за всю историю футбола. В нем сочетается индивидуальное мастерство и то самое командное чувство, которого нет у Роналду», — сказал Познер «СЭ».

Лионель Месси.Месси — лучший бомбардир ЧМ-2026 перед плей-офф. Холанн, Винисиус, Дембеле и Мбаппе отстают на два гола

39-летний Месси на чемпионате мира-2026 в трех матчах забил 6 мячей. У 41-летнего Роналду 2 гола в трех встречах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Орлов: «Думаю, Винисиус доволен своей связкой с Дугласом Сантосом»
«Тюкавин в «Зените»? Смеетесь? Руководители «Динамо» — самоубийцы?» Орлов — о ЧМ, Фелипе Аугусто и Глушенкове
Два человека погибли на праздновании победы Мексики в 1/16 финала ЧМ-2026
Мбаппе уже установил снайперский рекорд. Пока только для плей-офф
Он умеет все. Андерсон — сердце сборной Англии, за которого «Манчестер Сити» заплатит 135 миллионов евро
Познер назвал Францию сильнейшей командой мира: «Никто не обладает таким подбором игроков в нападении»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Познер назвал Францию сильнейшей командой мира: «Никто не обладает таким подбором игроков в нападении»

Два человека погибли на праздновании победы Мексики в 1/16 финала ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости