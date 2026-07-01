Англия — ДР Конго: Кейн, Рэшфорд и Беллингем сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Англии и ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026.

Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Англия: Пикфорд, О'Райлли, Конса, Гехи, Спенс, Райс, Андерсон, Беллингем, Кейн, Рэшфорд, Мадуэке,

ДР Конго: Мпаси, Масуаку, Туанзебе, Мбемба, Ван Биссака, Мукау, Садики, Мутуссами, Мбюкю, Сипенга, Висса.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.