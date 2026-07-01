Быстров назвал незрелищным чемпионат мира-2026: «Матч Парагвая с Германией на уровне игры «Зенита» и «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился «СЭ» мнением об уровне футбола на чемпионате мира-2026.

«Франция — явный фаворит пока. Чемпионат — вообще незрелищный, честно говоря. Одни в глухой обороне сидят, а другие на голову сильнее. Пока не впечатляет. Победа Парагвая на Германией? Вот об этом и речь, что не в футбол играют, а не пойми во что. По 40 минут не выходят со своей половины поля, а потом забивают какие-то голы... Это футбол уровня матча «Зенит» — «Сочи», когда сочинцы уже вылетают. И то это иногда позрелищнее», — сказал Быстров «СЭ».

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.