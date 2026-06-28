Хон Мен Бо покинул пост главного тренера сборной Кореи: «Приношу извинения всему народу»

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо объявил об уходе со своего поста.

Специалист принес извинения перед корейским народом, отметив, что решение далось ему непросто.

«Принять должность главного тренера сборной было для меня не самым простым решением. Единственное, что я должен был сделать, — это выполнить возложенные на меня обязанности. Я не могу сказать, что каждое мое решение было правильным. Мы не смогли показать желаемые результаты на чемпионате мира. Вся ответственность за это лежит на мне», — цитирует специалиста Yonhap.