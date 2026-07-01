Сборные Англии и ДР Конго сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в среду, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

01 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Прямой эфир матча Англия — ДР Конго покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Онлайн-видеотрансляция начнется в 18.30 мск.

Англия вышла в плей-офф с первого места в группе L, набрав 7 очков. Команда обыграла Хорватию (4:2), сыграла вничью с Ганой (0:0) и победила Панаму — 2:0. ДР Конго заняла третье место в группе K с 4 очками: сыграла вничью с Португалией (1:1), уступила Колумбии (0:1), а затем обыграла Узбекистан — 3:1.

Победитель матча Англия — ДР Конго в 1/8 финала сыграет с победителем пары Мексика — Эквадор.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляци встречи. Отслеживать ключевые события игры Англия — ДР Конго можно в матч-центре нашего сайта.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде