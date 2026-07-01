США и Босния и Герцеговина сыграют в матче 1/16 финала ЧМ-2026

Сборные США и Боснии и Герцеговины встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на четверг, 2 июля. Встреча пройдет на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени. Матч США — Босния и Герцеговина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

02 июля, 03:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)

США вышли в плей-офф с первого места в группе D, набрав 6 очков. Команда обыграла Парагвай (4:1) и Австралию (2:0), а в заключительном туре уступила Турции — 2:3. Босния и Герцеговина заняла третье место в группе B: сыграла вничью с Канадой (1:1), проиграла Швейцарии (1:4), а затем победила Катар — 3:1.

Победитель матча США — Босния и Герцеговина в 1/8 финала сыграет с победителем пары Бельгия — Сенегал.

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