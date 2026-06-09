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9 июня, 06:18

Скалони подтвердил, что Месси сыграет в товарищеском матче с Исландией

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил, что нападающий Лионель Месси примет участие в последнем товарищеском матче перед финальным турниром чемпионата мира-2026 года против Исландии.

«Месси сыграет, я просто не знаю, сколько минут. Мне еще нужно поговорить с ним на сегодняшней тренировке, и мы посмотрим, сколько минут он сыграет, чтобы избежать любых рисков. Мы решим, но в принципе он сыграет», — цитирует тренера ESPN.

Месси был на скамейке запасных, но не играл в товарищеском матче Аргентины с Гондурасом. Однако он участвовал в предыгровой разминке.

Капитан «Интер Майами» прибыл в расположение сборной Аргентины после того, как жаловался на мышечную усталость в левой ноге.

Матч Аргентина — Исландия пройдет в ночь на 10 июня. Начало в 04.00 по московскому времени.

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Лионель Скалони

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