Президент Мексики Шейнбаум: «Открытие чемпионата мира пройдет должным образом, в мире и спокойствии»

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что может гарантировать мирное проведение церемонии открытия финального турнира чемпионата мира-2026, несмотря на опасения по поводу продолжающихся протестов, сообщает AFP.

Профсоюз учителей угрожает демонстрациями 11 июня во время стартового матча между Мексикой и Южной Африкой в Мехико, если правительство не отреагирует на требования о повышении заработной платы и реформе пенсионной системы.

«Мы гарантируем, что празднование открытия чемпионата мира будет проведено должным образом, в мире и спокойствии», — сказала Шейнбаум на своей ежедневной пресс-конференции.

На прошлой неделе полиция разогнала протестующих слезоточивым газом и резиновыми пулями на исторической площади Сокало, где власти установили огромный экран для фан-зоны чемпионата мира. Улицы, окружающие площадь, остаются перекрытыми металлическими баррикадами, которые, по словам Шейнбаум, предназначены для защиты от «провокаций».

Протестующие учителя также повалили памятные статуи игроков в центре Мехико на прошлой неделе. Хотя Шейнбаум поддерживает открытый диалог с педагогами, профсоюз счел предложения правительства недостаточными. К протестам присоединились сотни людей из педагогического колледжа Айотсинапа, которые требуют дальнейших усилий по расследованию исчезновения 43 студентов из этой сельской школы в 2014 году.

В то же время полиция Мехико сообщила, что обнаружила 59 самодельных взрывных устройств в одном из автобусных конвоев, въезжавших в столицу 8 июня, опубликовав фотографию десятков маленьких белых трубок с фитилями в соцсети X.

Обширные палаточные лагеря учителей наводнили центр города, что привело к жалобам со стороны владельцев бизнеса на то, что туристы будут держаться подальше от него во время чемпионата мира.

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