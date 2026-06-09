Роналду подарил президенту Португалии футболку сборной страны перед отлетом на чемпионат мира

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду преподнес символический подарок президенту страны Антониу Жозе Сегуру.

Как сообщает пресс-служба сборной, Сегуру принял футболистов и тренерский штаб национальной команды перед отлетом на чемпионат мира. Роналду подарил президенту футболку сборной с его фамилией и числом 2026 на спине, а тот, в свою очередь, передал нападающему флаг Португалии.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Португалия сыграет в одной группе с ДР Конго, Колумбией и Узбекистаном.

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