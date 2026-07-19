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Сегодня, 07:11

Тухель: «Сака был великолепен в матче с Францией»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал игру нападающего Букайо Сака в матче со сборной Франции (6:4) за третье место на чемпионате мира-2026.

«Сака был великолепен. Он был готов играть на чемпионате мира, но я все еще чувствовал ответственность за то, чтобы не торопить Букайо из-за его недавней травмы. Это было трудное решение — оставить его вне состава на полуфинал», — цитирует немецкого тренера журналист Фабрицио Романо.

24-летний Сака в матче с Францией оформил хет-трик и был признан лучшим игроком матче.

Нападающий сборной Англии Букайо Сака и&nbsp;вратарь сборной Франции Майк Меньян в&nbsp;матче за&nbsp;третье место на&nbsp;ЧМ-2026.Что. Это. Было? Десять мячей в матче за третье место — Англия и Франция показали всем, что такое зрелище!

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