Тухель: «Сака был великолепен в матче с Францией»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал игру нападающего Букайо Сака в матче со сборной Франции (6:4) за третье место на чемпионате мира-2026.

«Сака был великолепен. Он был готов играть на чемпионате мира, но я все еще чувствовал ответственность за то, чтобы не торопить Букайо из-за его недавней травмы. Это было трудное решение — оставить его вне состава на полуфинал», — цитирует немецкого тренера журналист Фабрицио Романо.

24-летний Сака в матче с Францией оформил хет-трик и был признан лучшим игроком матче.