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Сегодня, 13:00

Гонка бомбардиров ЧМ-2026 по футболу на 20 июля: кто выиграл

Кто стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 по футболу
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе и Лионель Месси в финале ЧМ-2022.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года. Форвард забил 10 голов и второй раз подряд получил «Золотую бутсу».

Перед заключительными матчами турнира на награду также претендовал Лионель Месси. Капитан сборной Аргентины подошел к финалу с 8 мячами, но не смог отличиться в игре против Испании. Аргентинцы уступили со счетом 0:1 после дополнительного времени, поэтому Месси остался на втором месте.

Мбаппе окончательно вышел вперед в матче за третье место против Англии. Француз оформил дубль, увеличив свой результат до 10 голов. Сборная Франции при этом проиграла — 4:6.

По 7 мячей забили полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем и форвард Норвегии Эрлинг Холанн. Англичанин отличился в матче за бронзу и догнал Холанна, который завершил выступление на стадии четвертьфинала.

Итоговая таблица лучших бомбардиров ЧМ-2026:

Килиан Мбаппе, Франция — 10 голов.

Лионель Месси, Аргентина — 8.

Джуд Беллингем, Англия — 7.

Эрлинг Холанн, Норвегия — 7.

Харри Кейн, Англия — 6.

Усман Дембеле, Франция — 6.

Мбаппе также выиграл гонку бомбардиров на чемпионате мира 2022 года. В Катаре француз забил 8 мячей, в том числе 3 — в финальной встрече против Аргентины.

Чемпионат мира 2026 года: результаты матчей, итоговая таблица, статистика футболистов, новости и обзоры турнира в актуальном виде.

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Килиан Мбаппе
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