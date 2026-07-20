Губерниев назвал Месси позорником: «Великие так себя не ведут»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси за поведение в финале ЧМ-2026 против Испании.

В концовке встречи Месси пытался обратить внимание судьи на то, что защитник испанцев Марк Кукурелья обратился к нему, прикрыв рот. Согласно новым правилам, такие действия наказываются красной карточкой.

Инцидент произошел сразу после того, как полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес был удален с поля — хавбек нарушил правила на защитнике сборной Испании Пау Кубарси и получил вторую желтую карточку.

«Месси, который жалуется после удаления Энцо на Кукурелью... Дескать, Марк прикрыл рот рукой! Месси- позорник! Великие так себя не ведут! Вперед, Испания!» — написал в своем Telegram-канале Губерниев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.