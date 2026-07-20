Испания и Аргентина стали самыми обсуждаемыми сборными ЧМ-2026, Месси опередил Роналду
Сборная Испании заняла первое место по числу упоминаний среди национальных команд в русскоязычных социальных сетях. Лидером рейтинга футболистов стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
По данным системы «Медиалогия», пользователи соцсетей опубликовали 1,2 миллиона сообщений об Испании. Аргентина заняла второе место — 1,1 миллиона. Франция стала третьей с результатом 1,09 миллиона упоминаний.
В топ-5 также вошли Англия и США. Далее расположились Бельгия, Португалия, Бразилия, Норвегия и Египет.
Топ-10 самых обсуждаемых сборных ЧМ-2026
- Испания — 1,2 миллиона сообщений
- Аргентина — 1,1 миллиона
- Франция — 1,09 миллиона
- Англия — 842,2 тысячи
- США — 486,9 тысячи
- Бельгия — 415,7 тысячи
- Португалия — 409,9 тысячи
- Бразилия — 283,2 тысячи
- Норвегия — 241,9 тысячи
- Египет — 215,8 тысячи
Месси возглавил рейтинг футболистов с результатом 1,24 миллиона упоминаний. Криштиану Роналду занял второе место — 812,4 тысячи.
На третьей строчке расположился Килиан Мбаппе — 427 тысяч публикаций. В первую пятерку также вошли Гарри Кейн и Ламин Ямаль. В топ-10 попали Усман Дембеле, Неймар, Майкл Олисе, Эрлинг Холанн и Фоларин Балогун.
Топ-10 самых обсуждаемых футболистов
- Лионель Месси — 1,24 миллиона сообщений
- Криштиану Роналду — 812,4 тысячи
- Килиан Мбаппе — 427 тысяч
- Гарри Кейн — 242,1 тысячи
- Ламин Ямаль — 223,6 тысячи
- Усман Дембеле — 144,7 тысячи
- Неймар — 131,2 тысячи
- Майкл Олисе — 123,7 тысячи
- Эрлинг Холанн — 106,9 тысячи
- Фоларин Балогун — 106,9 тысячи
Всего с 1 июня по 20 июля в русскоязычном сегменте соцмедиа, по данным системы «Медиалогия», было зафиксировано 7,5 миллиона публикаций.