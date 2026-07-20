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Сегодня, 14:29

Испания и Аргентина стали самыми обсуждаемыми сборными ЧМ-2026, Месси опередил Роналду

Лионель Месси.
Фото Reuters

Сборная Испании заняла первое место по числу упоминаний среди национальных команд в русскоязычных социальных сетях. Лидером рейтинга футболистов стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

По данным системы «Медиалогия», пользователи соцсетей опубликовали 1,2 миллиона сообщений об Испании. Аргентина заняла второе место — 1,1 миллиона. Франция стала третьей с результатом 1,09 миллиона упоминаний.

В топ-5 также вошли Англия и США. Далее расположились Бельгия, Португалия, Бразилия, Норвегия и Египет.

Топ-10 самых обсуждаемых сборных ЧМ-2026

  • Испания — 1,2 миллиона сообщений
  • Аргентина — 1,1 миллиона
  • Франция — 1,09 миллиона
  • Англия — 842,2 тысячи
  • США — 486,9 тысячи
  • Бельгия — 415,7 тысячи
  • Португалия — 409,9 тысячи
  • Бразилия — 283,2 тысячи
  • Норвегия — 241,9 тысячи
  • Египет — 215,8 тысячи

Месси возглавил рейтинг футболистов с результатом 1,24 миллиона упоминаний. Криштиану Роналду занял второе место — 812,4 тысячи.

На третьей строчке расположился Килиан Мбаппе — 427 тысяч публикаций. В первую пятерку также вошли Гарри Кейн и Ламин Ямаль. В топ-10 попали Усман Дембеле, Неймар, Майкл Олисе, Эрлинг Холанн и Фоларин Балогун.

Топ-10 самых обсуждаемых футболистов

  • Лионель Месси — 1,24 миллиона сообщений
  • Криштиану Роналду — 812,4 тысячи
  • Килиан Мбаппе — 427 тысяч
  • Гарри Кейн — 242,1 тысячи
  • Ламин Ямаль — 223,6 тысячи
  • Усман Дембеле — 144,7 тысячи
  • Неймар — 131,2 тысячи
  • Майкл Олисе — 123,7 тысячи
  • Эрлинг Холанн — 106,9 тысячи
  • Фоларин Балогун — 106,9 тысячи

Всего с 1 июня по 20 июля в русскоязычном сегменте соцмедиа, по данным системы «Медиалогия», было зафиксировано 7,5 миллиона публикаций.

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Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Ламин Ямаль
Лионель Месси
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