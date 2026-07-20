Кадыров: «Финал чемпионата мира равнодушным не оставляет никого»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о чемпионате мира-2026.

«К футболу, как и к любому виду спорта, можно относиться по-разному, но финал чемпионата мира равнодушным не оставляет никого. За кого болел я? Не скажу, чтобы я болел в полном смысле слова за кого-то на чемпионате, где в спорт вмешивается политика. Скорее у меня были некоторые предпочтения. Попробуйте отгадать», — написал Кадыров в личном Telegram-канале.

19 июля Испания обыграла Аргентину (1:0 д.в.) в финале ЧМ-2026 и стала чемпионом мира второй раз в истории.