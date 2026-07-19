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Сегодня, 07:18

Беллингем опередил Линекера и Кейна по голам на одном чемпионате мира

Павел Лопатко

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забил гол в ворота сборной Франции в матче за третье место на чемпионате мира-2026 (6:4).

23-летний футболист на ЧМ-2026 забил семь голов. Он опередил своих соотечественников Гари Линекера (1986) и Харри Кейна (2018, 2026) по числу голов, забитых на одном чемпионата мира. У Линекера и Кейна было по шесть голов.

На ЧМ-2026 Беллингем забил по голу в ворота сборных Хорватии, Панамы и Франции и по два гола — Мексике и Норвегии. Также на его счету одна результативная передача.

Килиан Мбаппе забивает гол в&nbsp;ворота сборной Англии в&nbsp;матче ЧМ-2026.Все цифры безумного матча Франции и Англии: у Мбаппе, Олисе, Сака и Беллингема — мощные рекорды

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