Беллингем опередил Линекера и Кейна по голам на одном чемпионате мира

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забил гол в ворота сборной Франции в матче за третье место на чемпионате мира-2026 (6:4).

23-летний футболист на ЧМ-2026 забил семь голов. Он опередил своих соотечественников Гари Линекера (1986) и Харри Кейна (2018, 2026) по числу голов, забитых на одном чемпионата мира. У Линекера и Кейна было по шесть голов.

На ЧМ-2026 Беллингем забил по голу в ворота сборных Хорватии, Панамы и Франции и по два гола — Мексике и Норвегии. Также на его счету одна результативная передача.