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Сегодня, 07:00

Испания — Аргентина: где смотреть прямую трансляцию

Финал чемпионата мира по футболу покажет телеканал «Матч ТВ»
Лионель Месси, игрок сборной Аргентины.
Фото Getty Images

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени (в 15.00 по времени Восточного побережья (ET)).

Прямую трансляцию финала ЧМ-2026 по футболу покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko (необходима только регистрация). Финальный матч чемпионата мира прокомментируют Константин Генич и Роман Нагучев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.

В официальных матчах соперники встречались один раз. Это было в 1966 году в рамках группового этапа чемпионата мира. Тогда победу одержала сборная Аргентины со счетом 2:1. Луис Артиме оформил дубль на 65-й и 79-й минуте, у «красной фурии» на 67-й отличился Пирри.

Также соперники провели между собой 13 товарищеских игр: у Испании шесть побед, у Аргентины — пять, еще две встречи завершились вничью. В XXI веке команды встречались четыре раза: в октябре 2006 года и в ноябре 2009-го пиренейцы добились успеха с одинаковым счетом (2:1), в сентябре 2010-го разгромно выиграли южноамериканцы (4:1), а в марте 2018-го — европейцы (6:1).

Сборная Испании стала первой в группе H, набрав 7 очков. В 1-м туре группового этапа команда Луиса де ла Фуэнте сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), во 2-м туре уверенно обыграла Саудовскую Аравию со счетом 4:0, в 3-м туре победила Уругвай (1:0).

В 1/16 финала ЧМ-2026 «красная фурия» победила Австрию (3:0), в 1/8 финала выбила из борьбы Португалию (1:0), в четвертьфинале обыграла Бельгию (2:1) и в полуфинале уверенно прошла Францию (2:0).

Сборная Аргентины стала первой в группе J, набрав 9 очков. В 1-м туре группового этапа команда Лионеля Скалони победила Австрию (2:0), во 2-м туре уверенно обыграла Алжир со счетом 3:0, в 3-м туре прошла Иорданию (3:1).

В 1/16 финала ЧМ-2026 бело-голубые победили Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2, в 1/8 переиграли Египет (3:2), в четвертьфинале выбили из борьбы Швейцарию в дополнительное время (3:1) и в полуфинале прошли Англию (2:1).

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