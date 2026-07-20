Лучшие бомбардиры ЧМ по футболу в истории: кто лидеры

Мбаппе обогнал Месси и Клозе в списке лучших бомбардиров в истории ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. После завершения ЧМ-2026 на счету форварда 22 гола в 22 матчах.

Перед турниром рекорд принадлежал Мирославу Клозе. Бывший нападающий сборной Германии забил 16 мячей на четырех чемпионатах мира, однако во время соревнований 2026 года его результат превзошли сразу два футболиста: Лионель Месси и Мбаппе.

Первым на чистое первое место вышел Месси. Капитан сборной Аргентины забил на ЧМ-2026 восемь мячей и довел общее количество голов на мировых первенствах до 21. Аргентинец завершил турнир на второй строчке исторической таблицы.

Мбаппе обошел Месси в матче за третье место против Англии. Француз оформил дубль, довел свой результат на ЧМ-2026 до десяти голов, а общее количество мячей на чемпионатах мира — до 22. Сборная Франции при этом проиграла со счетом 4:6.

Третье место сохранил Клозе с 16 голами. Следом располагается бразилец Роналдо, забивший 15 мячей. По 14 голов на счету Герда Мюллера и нападающего сборной Англии Харри Кейна.

Итоговая таблица лучших бомбардиров чемпионатов мира:

Килиан Мбаппе, Франция — 22 гола.

Лионель Месси, Аргентина — 21.

Мирослав Клозе, Германия — 16.

Роналдо, Бразилия — 15.

Герд Мюллер, ФРГ — 14.

Харри Кейн, Англия — 14.

Жюст Фонтен, Франция — 13.

Пеле, Бразилия — 12.

Мбаппе забил 4 мяча на чемпионате мира 2018 года, 8 — на турнире 2022 года и 10 — на ЧМ-2026. Француз также дважды подряд стал обладателем «Золотой бутсы».