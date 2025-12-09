Черчесов: «Посмотрел на группы чемпионата мира. Россию не увидел — дальше изучать смысла нет»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026.

— Смотрели жеребьевку чемпионата мира?

— Видел группы мимоходом. Честно говоря, возможности нет найти на трансляцию пару часов, это все-таки не спортивное соревнование. Посмотрел на группы, нас не увидел — смысла дальше изучать нет.

— Есть какие-то ожидания от чемпионата мира? Может, фавориты?

— Пока никаких. Ближе к чемпионату мира и посмотрим. Сейчас нужно самим работать по планам, они сверстаны — тренировки, игры, сборы.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В нем впервые в истории примут участие 48 сборных.