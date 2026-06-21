Сборные Туниса и Японии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 21 июня. Игра состоится на стадионе «Би-Би-Ви-Эй» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 07.00 по московскому времени. Матч Тунис — Япония можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа F.

21 июня, 07:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))

Тунис стартовал на чемпионате мира с поражения от Швеции со счетом 1:5. Япония в первом туре сыграла вничью с Нидерландами — 2:2. Команды выступают в группе F, где также играют сборные Нидерландов и Швеции.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

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