Сборная Германии вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 2014 года

Сборная Германии победила сборную Кот-д'Ивуара (2:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Немецкая команда с шестью очками лидирует в таблице группы E после двух матчей. Она гарантировала себе место в плей-офф. 25 июня сборная Германии сыграет со сборной Эквадора в третьем туре.

Сборная Германии вышла в плей-офф впервые с 2014 года. Тогда она стала чемпионом мира. На турнирах 2018 и 2022 годов команда не смогла преодолеть групповую стадию.