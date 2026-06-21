Эквадор — Кюрасао: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Сборные Эквадора и Кюрасао назвали стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026. Игра пройдет на арене «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Эквадор: Галиндес, Пачо, Инкапье, Эступиньян, Кайседо, Франко, Вите, Альсивар, Йебоа, Плата, Валенсия.

Кюрасао: Ром, Флоранус, Обиспо, Бренет, Гаари, Фонвилл, Жуниньо Бакуна, Комененсия, Леандро Бакуна, Чонг, Локадия.