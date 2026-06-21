Тренер сборной Марокко Уаби: «Мы гордимся, когда наши игроки получают возможность играть за такие большие клубы, как «Бавария»

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби прокомментировал информацию о скором трансфере полузащитника команды Исмаэля Сайбари из ПСВ в «Баварию».

«Мы, конечно, не определяем сроки, но это пока неофициально. Мы действительно гордимся, когда марокканские игроки получают возможность играть за такие большие клубы, как «Бавария».

Он очень спокоен в этой ситуации, и я не думаю, что «Бавария» ведет себя агрессивно в коммуникации. Он сосредоточен на игре за Марокко.

Мне повезло, что я хорошо знаю тренера «Баварии» Венсана Компани. Я думаю, он понимает, что сейчас главный приоритет — это Марокко, но мы будем очень горды, когда сделка будет завершена, и мы хотим видеть лучших марокканских игроков в лучших клубах», — цитирует тренера ESPN.

Сайбари забил гол в ворота сборной Шотландии в матче второго тура групповой стадии ЧМ-2026 (1:0). Он был признан лучшим игроком встречи.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник ПСЖ уже прошел медобследование перед трансфером в «Баварию». Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит за игрока 55 миллионов евро.