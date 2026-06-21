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Семеньо перед матчем Англия — Гана: «Я с нетерпением жду этого испытания»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Ганы Антуан Семеньо поделился настроем перед матчем второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Англии.

В первом туре Гана победила Панаму (1:0).

«Это точно будет по-другому. Я с нетерпением жду этого испытания. Все в сборной Ганы с нетерпением ждут его, и мы хотим доказать свою правоту. Мы знаем, что это будет тяжелый матч. Мы не собираемся забегать вперед. Мы знаем, что хотим выиграть этот матч, но мы также знаем, что это будет непросто. Так что сейчас главное — хорошо восстановиться и хорошо потренироваться перед игрой с Англией», — цитирует 26-летнего игрока ESPN.

Англия и Гана сыграют 23 июня. Начало в 23.00 по московскому времени. Обе команды в первом туре набрали по три очка, европейская идет на первом месте в таблице группы L, африканская — на втором.

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